BVB Aktie trotz Sieg im Minus - globale Stressfaktoren im Blick

Ein Erfolg in der Fußball-Bundesliga vom vergangenen Samstag gegen Hertha BSC kann die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA am Montag nicht beflügeln. Am Nachmittag kostet ein Anteilsschein rund 3,73 Euro und damit 1,22 Prozent weniger im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag.

Auch wenn sich die sportlichen Vorzeichen wieder aufgehellt haben, dürfte nun eine insgesamt fragile Marktstimmung auf dem Aktienkurs lasten.

Bundesliga-Liga lässt hoffen - Champions-League im Blick

Nach der bitteren 2:3-Heimspielpleite gegen Werder Bremen hat der BVB am Wochenende einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin einfahren können. Unter dem Strich bedeutet dies aktuell Platz fünf in der Fußball Bundesliga.

In der UEFA-Champions League wird man es indes mit dem FC Kopenhagen, Manchester City und dem FC Sevilla zu tun haben. Die Königsklasse fungiert für Borussia Dortmund abermals als äußerst bedeutender Wettbewerb, zumal eine Qualifikation für die KO-Runde zusätzliche wichtige Einnahmen bedeuten würden.

In der vergangenen Spielzeit hatte der BVB einen Fehlbetrag in Höhe von 25,1 Millionen Euro ausgewiesen. In der Saison 2023/24 wolle man wieder schwarze Zahlen schreiben, hieß es.

Zinssorgen gehen zulasten der allgemeinen Marktstimmung - EZB im Fokus

Die Aussicht auf rasche Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) befeuert die geldpolitischen Sorgen hierzulande. Börsianer rechnen in diesem Zusammenhang mittlerweile mit einen Zinsschritt in Höhe von 50 oder 75 Basispunkten auf der kommenden Sitzung Mitte September. Erst im Juli hatte die EZB sich von ihrer Nullzinspolitik verabschiedet und erstmals seit elf Jahren an den Zinsschrauben nach oben gedreht.

Im Hinblick auf steigende Zinsniveaus leiden unter anderem tendenziell Wertpapiere. Anleger orientieren sich in der Regel an zinstragenden Anlagen wie etwa Staatspapieren.

BVB Aktie: So könnte es weitergehen

Der jüngste Kursrutsch, bedingt durch die 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen, hängt Börsianern weiterhin in den Knochen. Vor einer Woche verlor der Kurs infolgedessen über 13,50 Prozent seines Wertes auf rund 3,86 Euro je Anteilsschein. Die Rückeroberung der 4-Euro-Marke scheint angesichts der derzeitigen Marktkonstellation, bestehend aus wirtschaftlichen und geldpolitischen Risiken, womöglich zu ambitioniert.

In diesem Kontext sollten sich Anleger auf weiteren Gegenwind gefasst machen. Als zusätzlicher Belastungsfaktor könnte in den kommenden Wochen zudem die schwelende Coronavirus-Pandemie wieder hervortreten. Bislang ist nicht abzusehen, wie sich das Virus im Winter verhalten wird. Neue Restriktionen wie etwa Zuschauerbeschränkungen bleiben derzeit zwar weniger wahrscheinlich. In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger aber nicht.