Das kalifornische Food-Tech-Startup Novel Farm hat es geschafft, eine Schweinelende im Labor zu züchten. Bis sie auf unsere Teller kommt, wird es jedoch noch dauern. Das liegt neben den technischen Herausforderungen auch an psychologischen und politischen Hürden. Fleischersatzprodukte und kultiviertes Fleisch haben das Potenzial, unsere Ernährung nachhaltig zu verändern und einen großen Teil zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. Das zeigte beispielsweise eine aktuelle Studie von Forschenden der Universität Oxford, in der mittels Algorithmus die Umweltfolgen von 57.000 verarbeiteten Lebensmitteln untersucht ...

