Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis gehört am Montag mit einem Minus von rund neun Prozent zu den größten Verlierern des Tages. Mit dem Kurssturz sind die Gewinne aus der Vorwoche dahin und es zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie bei den Konkurrenten aus der Branche. Lesen Sie hier die Gründe für den Kurssturz.Belastend wirkt auf den Green-Tech-Konzern unter anderem die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am vergangenen Freitag. Dort wurde deutlich, dass er in absehbarer ...

