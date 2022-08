Im Monatsrückblick für bison sprechen Mirco und Richy darüber, ob die Bärenmarkt-Ralley beendet ist, über die angespannte Makro-Lage und den Inflations-Schock: Rutschen wir direkt in eine Rezession? Außerdem sprechen die Beiden über Blackrock und was es bedeutet, dass der weltweit größte Vermögensverwalter nun, neben Grayscale, ebenfalls Krypto Trusts anbietet. Wer Näheres über den Ethereum Merge wissen will, findet mehr Infos in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=7kFYl05-xQw