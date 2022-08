Robert Halver, Kapitalmarktexperte von der Baader Bank, erläutert bei w:o TV, warum die Gasumlage den Kapitalmarkt belasten wird. Was er stattdessen fordert, um auch große soziale Verwerfungen im Winter zu vermeiden.

Die Gasumlage aus Kapitalmarktsicht: Was bedeutet die Gasumlage für die Unternehmen? Ist eine Übergewinnsteuer eine gute Idee, um die Belastungen durch die hohen Gaspreise abzufedern? "Wir haben eine epochale Krise. Die Energiekrise ist die größte Krise seit dem 2. Weltkrieg", so der Kapitalmarktexperte Halver. Warum die Gasumlage den deutschen Kapitalmarkt belasten werde und was Halver stattdessen vom Staat fordert, sehen Sie im Video.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

