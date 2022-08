DGAP-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Smartbroker Holding AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt beiden Tagesordnungspunkten mit großen Mehrheiten zu



29.08.2022 / 17:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Smartbroker Holding AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt beiden Tagesordnungspunkten mit großen Mehrheiten zu Neues Genehmigtes Kapital 2022 beschlossen

BDO AG wird als Abschlussprüfer bestellt Berlin, 29. August 2022 Die Aktionäre der Smartbroker Holding AG (bis zur Umfirmierung wallstreet:online AG, ISIN: DE000A2GS609, FSE: WSO1) haben auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung den beiden Tagesordnungspunkten mit Mehrheiten von 91,55% beziehungsweise 99,96% zugestimmt. Auf der virtuellen Veranstaltung waren 67,55% des Grundkapitals vertreten. Beschlossen wurde zum einen die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 und die gleichzeitige Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit einer Laufzeit bis August 2027 und einem identischen Umfang von 50%. Außerdem wurde dem Vorschlag zugestimmt, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer zu bestellen. Dementsprechend wird die BDO AG die Abschlussprüfungen für die Gesellschaften der Smartbroker-Gruppe sowie den konsolidierten Konzernabschluss übernehmen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind in Kürze auf der Website der Smartbroker Holding AG unter https://smartbroker-holding.de/hv abrufbar. Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. Pressekontakt: Felix Rentzsch

Head of Communications

Telefon: +49 (0)176 4165 0721

E-Mail: f.rentzsch@smartbroker-holding.de



Investor Relations-Kontakt: Sabrina Kassmannhuber

Investor Relations Managerin

Telefon: +49 (0)30 20 456 500

E-Mail: ir@smartbroker-holding.de

29.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

