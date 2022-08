Köln (ots) -Aufgerufen waren alle jungen Musiker*innen bis 21 Jahre, ihre Musik zu Hause aufzunehmen und das Ergebnis einzusenden. Egal ob Band oder auch nur Einzelperson. Musikalisch war alles erlaubt, von Rock, Pop, EDM, Jazz, Ethno, House, Rap, Hip-Hop etc.Und genauso bunt waren die Einsendungen, die zeigen, welch hohes musikalisches Potential in den Heimstudios schlummert. Da entsteht Musik, die möglicherweise sonst gar keine oder nur wenige Hörer findet - zu Unrecht.Die besten 24 Tracks stellen sich nun im SchoolJam-Finale in einem Online-Voting dem Publikum. Die Beiträge stehen ab dem 29. Juni auf den Portalen www.bonedo.de, www.musikmachen.de, www.schooljam.de, sowie einem gemeinsamen Voting der Musikermagazine von PPV Medien (www.keys.de, www.regmag.de, www.guitar.de, www.tastenwelt.de) zur Wahl. Dort kann man sich die Songs anhören (Soundcloud) und abstimmen.Den Produzent(en)(innen) des besten Tracks winkt eine professionelle Mischsession in den Studios des Abbey Road Institutes in Frankfurt. Darüber hinaus können sich die weiteren Sieger über diverse Musikelektronik im Gesamtwert von über 14.000 Euro als Preise freuen. Alle weiteren Infos auf www.schooljam.dePressekontakt:Alle Informationen über SchoolJam finden sich unter www.schooljam.de/Weitere Informationen für die Presse sowie Bilder und Logos undBilder als Download: www.schooljam.de/presse/Weitere Informationen für die Presse:SchoolJam e.V.Gerald Dellmann (1. Vorsitzender)0152 217 32 609info@schooljam.dewww.schooljam.deOriginal-Content von: SchoolJam e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81620/5308235