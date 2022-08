Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3CAvM0x 00:00 Einleitung 00:18 Gasumlage 00:44 Habeck-Rede 01:22 Einschätzung Halver Gasumlage Unternehmen 02:35 Rechtliche Schwierigkeiten der Gasumlage 02:46 Übergewinnsteuer 04:53 Anreize schaffen für Klimaschutz 05:42 Staatsbeteiligung 07:46 Atomkraft 08:31 Bedeutung für Kapitalmärkte Die Gasumlage aus Kapitalmarktsicht: Was bedeutet die Gasumlage für die Unternehmen - Ist eine Übergewinnsteuer eine gute Idee, um die Belastungen durch die hohen Gaspreise abzufedern - "Wir haben eine epochale Krise. Die Energiekrise ist die größte Krise seit dem 2. Weltkrieg", so der Kapitalmarktexperte Robert Halver. Warum die Gasumlage den deutschen Kapitalmarkt belasten werde und was Halver stattdessen vom Staat fordert, sehen Sie im Video.