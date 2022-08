Die Analysten von SRC Research sind mit dem veröffentlichten Zahlenwerk der S Immo zum 1. Halbjahr zufrieden, "zumal in einer ökonomisch sehr viel schwieriger gewordenen Situation Mieteinnahmen und FFO deutlich ausgebaut werden konnten", so die Experten. Sie sehen aber auch größere Unwägbarkeiten für die weitere Geschäftsentwicklung und größere Unklarheit über den künftigen Kurs der Gesellschaft und befürchten ein vermindertes Handelsvolumen in der Aktie, die in den letzten Wochen meist seitwärts lief. Die Analysten setzen ihr Kursziel von 26 Euro auf 23 Euro herab und reduzieren das Rating von Accumulate auf Hold.

