Der DAX befindet sich aktuell direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart und ist hier am Vortag mit einer sehr bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Der DAX könnte hier nun nach unten abdrehen. Für den weiteren Kursverlauf im DAX stehen nun zunächst die US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr im Fokus. Der DAX könnte bei einem Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung vor einem weiteren Kursrücklauf bis in den Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...