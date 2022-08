Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag tiefer, aber deutlich von seinem Tagestief erholt geschlossen. Aussicht auf kräftige Zinserhöhungen und eine drohende Rezession ließen die Anleger vorsichtig werden, der VDAX und der VIX legten im Zuge dessen deutlich zu. US-Notenbankchef Powell hatte die Märkte auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole auf einen langen Kampf gegen die Inflation eingestimmt und Hoffnungen, die US-Notenbank könnte den Zinserhöhungskurs schon in naher Zukunft beenden, zerstreut. Bei den Einzelwerten könnte sich die Aktie von K+S ...

