NTT und VMware entwickeln und liefern ein vollständig verwaltetes Edge+Private-5G-Angebot als Dienstleistung

NTT Ltd., ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, kündigte heute die Markteinführung von Edge-as-a-Service an. Dabei handelt es sich um eine verwaltete Edge-Computing-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Anwendungen schnell zu implementieren, zu verwalten und zu überwachen, die näher am Edge liegen.

NTT und VMware arbeiten in Kooperation mit Intel gemeinsam an der Entwicklung innovativer Lösungen und Dienste für den Edge-Bereich. setzt Edge Compute Stack von VMware als Plattform für sein neues Edge-as-a-Service-Angebot ein. VMware übernimmt zudem die Private 5G-Technologien von NTT als Bestandteil seiner Edge-Lösung. Die beiden Unternehmen werden das Angebot durch Koordination ihrer Aktivitäten in den Bereichen Co-Innovation, Vertrieb und Geschäftsentwicklungs gemeinsam vermarkten.

Das Angebot Edge-as-a-Service von NTT ist eine weltweit verfügbare integrierte Lösung zur Beschleunigung der Automatisierung von Geschäftsprozessen. Sie bietet eine Latenzzeit von nahezu Null für Unternehmensanwendungen am Netzwerk-Edge, ermöglicht eine Optimierung der Kosten und steigert die Zufriedenheit der Endbenutzer in einer sicheren Umgebung.

Edge-as-a-Service von NTT, das auf dem Edge Compute Stack von VMware basiert, bietet Private-5G-Konnektivität und wird von NTT in seiner weltweiten Präsenz auf Basis von Intel-Netzwerk- und Edge-Technologie bereitgestellt.

"Die Kombination von Edge und Private 5G ist für unsere Kunden und die gesamte Branche eine richtungsweisende Neuerung, die wir heute verfügbar machen", sagte Shahid Ahmed, Group EVP, New Ventures and Innovation CEO von NTT. "Durch die Kombination aus Edge Compute Stack und Private 5G von VMware und NTT entsteht eine einzigartige Lösung, die den Unternehmen, die eine Optimierung der Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz ihrer kritischen Anwendungen am Netzwerk-Edge anstreben, leistungsstarke Ergebnisse bringen wird. Minimale Latenz, maximale Verarbeitungsleistung und globale Abdeckung sind genau das, was Unternehmen zur Beschleunigung ihrer digitalen Transformation benötigen."

Da die Fabriken zunehmend auf Robotik setzen, Fahrzeuge autonom werden und Produktionsunternehmen zu Omnichannel-Modellen übergehen, steigt der Bedarf an dezentraler Rechenleistung und Datenspeicherung mit annähernd verzögerungsfreien Reaktionen. Die Entwicklung sicherer Anwendungen, die Automatisierung des Ressourcenmanagements und die Echtzeitverarbeitungsfunktionen von VMware bilden in Kombination mit den Multi-Cloud- und Edge-Plattformen von NTT einen vollständig integrierten Edge+Private 5G Managed Service. Das innovative Angebot von VMware und NTT ist näher an dem Ort implementiert, an dem die Daten generiert oder erfasst werden, so dass die Unternehmen sofort auf die Informationen zugreifen und reagieren können.

Diese Lösung, die nahtlose Multi-Cloud- und Multi-Tenant-Konnektivität nutzt, bietet in Kombination mit den Fähigkeiten von NTT bei der Netzwerksegmentierung und der NTT-Fachkompetenz beim Übergang von privatem zu öffentlichem 5G entscheidende Vorteile für zahlreiche Branchen, darunter Fertigung, Einzelhandel, Logistik und Unterhaltung.

"Die Unternehmen arbeiten heutzutage immer stärker dezentral von der digitalen Architektur, die sie nutzen, bis hin zu den Mitarbeitern, mit denen sie ihr Tagesgeschäft betreiben. Dies hat in jeder Branche zu grundlegenden Umwälzungen geführt und den Ort verändert, an dem Daten produziert, bereitgestellt und genutzt werden", sagte Sanjay Uppal, Senior Vice President und General Manager, Service Provider and Edge Business Unit, bei VMware. "Die Einbeziehung von Edge Compute Stack von VMware in den Edge-as-a-Service von NTT wird es unseren gemeinsamen Kunden ermöglichen, Edge-native Anwendungen am Near- und Far-Edge zu entwickeln, zu betreiben, zu verwalten, zu vernetzen und besser zu schützen und dabei konsistente Infrastrukturen und Abläufe mit der Leistungsfähigkeit des Edge-Computings zu nutzen."

Die Plattform Edge-as-a-Service von NTT wurde entwickelt, um die digitale Transformation von Unternehmen zu sichern, zu optimieren und zu vereinfachen. Edge-as-a-Service ist Bestandteil des Managed-Service-Portfolios von NTT, zu dem auch Network-as-a-Service und Multi-Cloud-as-a-Service gehören. Sie alle wurden entwickelt, damit sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Mehr erfahren Sie in den Präsentationen Modernize and Monetize with VMware Multi-Cloud Edge Solutions Session 2432 und Managed VMware Edge Compute Stack and Edge services delivered by NTT Session 2234 auf der VMware Explore am Dienstag, dem 30. August.

Über NTT Ltd.

NTT Ltd. ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der IT-Infrastrukturen und Dienstleistungen. Wir sind in mehr als 200 Ländern und Regionen tätig, betreuen 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen und erzielen einen Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar. Mit Technologie und Innovation schaffen wir eine sichere und vernetzte Zukunft, die unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften stärkt. Wir schaffen die Grundlage für das Edge-to-Cloud-Networking-Ökosystem von Unternehmen, vereinfachen die Komplexität ihrer Workloads in Multi-Cloud-Umgebungen und sorgen für Innovationen am Rande ihrer IT-Umgebungen, wo Netzwerke, Cloud und Anwendungen zusammenlaufen. Auf dem Weg in eine softwaredefinierte Zukunft unterstützen wir Unternehmen mit plattformbasierten Infrastruktur-Dienstleistungen. Als Teil der globalen NTT Corporation bedienen wir 65 der Fortune Global 500- und 80 der Fortune Global 100-Unternehmen. Wir ermöglichen eine vernetzte Zukunft. Als Teil der globalen NTT Corporation bedienen wir 65 der Fortune Global 500- und 80 der Fortune Global 100-Unternehmen. Wir ermöglichen eine vernetzte Zukunft. Besuchen Sie uns auf services.global.ntt

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220829005028/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Lori Bosio

Head of Americas External Communications, NTT Ltd.

Lori.bosio@global.ntt

Wireside Communications for NTT Ltd.

NTTLtd@wireside.com