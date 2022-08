In Singapur könnten künftig schärfere Krypto-Gesetze eingeführt werden. Der Sinn dahinter ist allerdings nicht, den Markt zu schwächen. Stattdessen steht der Verbraucherschutz im Fokus. Singapur gilt als eines der wichtigsten Länder für den Kryptowährungssektor. Zahlreiche Unternehmen mit Krypto-Bezug machen sich die regulatorischen Gegebenheiten in Singapur zunutze. In Zukunft könnten die Behörden in Singapur jedoch strengere Gesetze verabschieden, wie aus einem offiziellen Schreiben ...

