München (ots) -Der MSV Duisburg bleibt auch im 4. Spiel in Folge ungeschlagen, ärgert sich aber über das 1:1 gegen Aufsteiger Oldenburg. "Ich bin unfassbar enttäuscht über die Punkteteilung. Wir waren klar besser, haben ein ganz beschissenes Gegentor bekommen, wo wir wieder nicht gut klären", monierte ein genervter Abwehrchef Sebastian Mai. Spieler des Spiels: Neuzugang Benjamin Girth, der reinkam und prompt zum 1:1 traf. "Ich bin der Spieler, der die Dinger vorne reinknallt," erklärte Girth seine Rolle beim MSV, die er am Samstag beim Spitzenreiter TSV 1860 München (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport) unterstreichen kann. Den Lauf der Löwen stoppen - ist die Devise in Duisburg, das mit 11 Punkten nach 6 Spieltagen auf einen recht ordentlichen Start blicken kann.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Montagsspiel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der 7. Spieltag startet am Freitag mit einem "Keller-Duell": der Letzte Essen empfängt den Vorletzten Aue - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.MSV Duisburg - VfB Oldenburg 1:1Gerechte Punkteteilung in einem hitzigen, umkämpften Spiel - beide Teams loteten eifrig die Freigiebigkeit des Unparteiischen in den Zweikämpfen aus.Duisburgs Abwehrchef Sebastian Mai: "Ich bin unfassbar enttäuscht über die Punkteteilung. Wir waren klar besser, haben ein ganz beschissenes Gegentor bekommen, wo wir wieder nicht gut klären. Was uns schon die ersten beiden Spiele beschäftigt hat. Wir hatten den Gegner gut im Griff und haben schon wieder so ein komisches Gegentor bekommen und das nervt mich einfach. Aber wir waren mit Ball super, haben da ein gutes Spiel abgeliefert, waren kämpferisch gut."Mai über das Duell gegen TSV 1860 München: "Cooles Stadion, cooler Verein - die haben einen guten Lauf, den wir natürlich stoppen wollen.""Ich bin der Spieler, der die Dinger vorne reinknallt" - Benjamin Girth über seine Rolle beim MSV. Der Neuzugang aus Braunschweig kam rein und traf sehenswert zum Ausgleich: "Es wäre noch schöne gewesen, wir den Dreier geholt hätten. Wir müssen mit dem Unentschieden leben, aber immerhin: 4 Spiele, keine Niederlage, 3 Siege. Das ist schon eine gute Leistung."Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter beim VfB Oldenburg, vertrat seinen Trainer im Interview - der musste seinen Puls erstmal runterfahren: "Das war eine tolle Mannschaftsleistung und das ist auch kein unverdienter Punkt. Wir hatten vorher noch die Möglichkeit zum 2:0, wir können zufrieden nach Hause fahren."Die 3. Liga live - MagentaSport zeigt alle Spiele:7. SpieltagFreitag, 02.09.2022Ab 18.30 Uhr: RW Essen - Erzgebirge AueSamstag, 03.09.2022Ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz: TSV 1860 München - MSV Duisburg, Waldhof Mannheim - Spvgg. Bayreuth, Dynamo Dresden - BVB II, VfB Oldenburg - VfL Osnabrück, Hallescher FC - SC Verl, SC Freiburg II - FC IngolstadtSonntag, 04.09.2022Ab 12.45 Uhr: SV Meppen - SV ElversbergAb 13.45 Uhr: FSV Zwickau - Viktoria KölnMontag, 05.09.2022Ab 18.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden