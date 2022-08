Noch vor etwa zehn Jahren war Tesla für viele Beobachter kaum mehr als eine Lachnummer. Elon Musk machte schon damals mit vollmundigen Versprechen auf sich aufmerksam, doch so richtig glauben wollte kaum jemand an die elektrische Revolution und besonders nicht an den Erfolg des US-Autokonzerns. Diese Ansichten scheinen sich grundlegend gewandelt zu haben.Der Aktienkurs hat sich seit 2012 um mehr als 18.000 Prozent (!) gesteigert und auch mit den Produktionszahlen ging es immer weiter in die Höhe. Mittlerweile ist Tesla (US88160R1014) fest etabliert und hat in Sachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...