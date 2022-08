Die US-Börsen haben auch zum Wochenauftakt an ihre Kursverluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Während der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 erneut ein Minus verbuchten, drehten die Papiere des chinesischen E-Commerce-Unternehmens Pinduoduo sowie die Aktie von Bed Bath & Beyond deutlich auf. Ebenfalls gefragt waren am heutigen Handelstag die Ölaktien. An den Finanzmärkten dominieren nach wie vor Sorgen bezüglich weiter deutlich steigender Leitzinsen in den USA und auch in Europa, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...