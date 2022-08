DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Adler Group S.A. meldet robuste operative Performance und angemessene Liquidität im ersten Halbjahr 2022

Thomas Echelmeyer wird zum 1. September 2022 zum CFO berufen

Nettomieterträge von 130,8 Mio. EUR (-24,8 %) aufgrund des Verkaufs von Vermögenswerten, FFO 1 beträgt 49,9 Mio. EUR

Umstrukturierung des Portfolios führt zu flächenbereinigtem Mietwachstum (Like-for-Like, LFL) von +2,3 % und verbesserter monatlicher Durchschnittsmiete pro Quadratmeter von 7,47 EUR bei niedriger Leerstandsrate von 1,6 %

NOI-Marge aus Vermietung steigt auf 88,2 %; EBITDA aus Vermietung bei 85,9 Mio. EUR - Konzernverlust von 604,4 Mio. EUR durch einmalige, nicht cash-wirksame Wertberichtigungen von Entwicklungsprojekten und Forderungen belastet

Barmittel um 215 Mio. EUR auf 771 Mio. EUR erhöht - Erlöse aus Veräußerungen zur Rückzahlung von Anleihen und langfristigen Krediten verwendet, sodass der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) (58,0 %) trotz Wertberichtigungen unter dem erforderlichen Niveau bleibt

Prognose für Nettomieterträge im Geschäftsjahr 2022 um 30 Mio. EUR auf eine Spanne von 233 Mio. bis 242 Mio. EUR angehoben, FFO 1-Prognose aufgrund der Einbeziehung von BCP-KPIs auf eine Spanne von 84 Mio. bis 88 Mio. EUR angehoben Luxemburg, 29. August 2022: Der Verwaltungsrat der Adler Group S.A. ("Adler Group") hat Thomas Echelmeyer (61) zum 1. September 2022 zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Der gelernte Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hatte diese Position in der Geschäftsleitung der Adler Group bereits seit dem 1. Juni 2022 interimistisch auf Grundlage eines Beratungsmandats inne. Der Verwaltungsrat wird der nächsten ordentlichen oder der nächsten außerordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, Thomas Echelmeyer ebenfalls als zusätzliches Mitglied in den Verwaltungsrat des Unternehmens zu berufen. Der Verwaltungsratsvorsitzende Prof. Dr. A. Stefan Kirsten sagt: "Der Verwaltungsrat und ich freuen uns sehr, dass Thomas Echelmeyer diese Rolle in einer für die Gruppe zweifellos schwierigen Zeit nun langfristig übernimmt. Mit seiner Expertise, insbesondere im Immobiliengeschäft, ist er genau der Richtige für die Adler Group. Darüber hinaus hat sich Thomas Echelmeyer in den vergangenen Monaten bereits sehr gut eingearbeitet. Der Berufung ist ein strukturierter Auswahlprozess vorausgegangen, in dem weitere sehr gute Kandidaten mit Interesse an dieser wichtigen Position bei der Adler Group berücksichtigt wurden. Die Ernennung stärkt die Corporate Governance des Unternehmens und unser Ziel, die Adler Group wieder zu Stabilität zurückzuführen." Thomas Echelmeyer ergänzt: "Stefan Kirsten hat es schon zu Beginn des Jahres auf den Punkt gebracht: Die Adler Group ist angeschlagen, aber vital. Das habe ich in den vergangenen drei Monaten sehen können und freue mich daher, gemeinsam mit meinen Kollegen in der Geschäftsleitung kontinuierlich daran zu arbeiten, die Adler Group in eine bessere Zukunft zu führen. Ich bedanke mich bei dem Verwaltungsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen." Robuste operative Performance in der ersten Hälfte des Jahres 2022 Die Adler Group berichtet über eine robuste operative Performance ihres Bestandsportfolios und eine verbesserte Liquiditätsposition in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022. Die Wohnungsgesellschaft machte bei der Verbesserung der Portfolioqualität weitere Fortschritte durch die Veräußerung von Vermögenswerten, mit dem Ergebnis eines Fair Value-Wachstums von 6,0 % im Vergleich zum Vorjahr und einer niedrigen operativen Leerstandsrate von 1,6 %. Das flächenbereinigte Mietwachstum lag bei 2,3 %. "Durch die Umstrukturierung unseres Portfolios haben wir die robuste operative Performance beibehalten und steigern weiter die Qualität und die Substanz unseres Bestandsportfolios", kommentiert Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group. Infolge der Bereinigung des Wohnungsportfolios auf 26.243 Einheiten sanken die Mieterträge auf 195,4 Mio. EUR (H1 2021: 230,5 Mio. EUR). Das operative Ergebnis aus Vermietung (FFO 1) belief sich auf 49,9 Mio. EUR gegenüber 67,8 Mio. EUR in H1 2021. Dies entspricht einem FFO 1 je Aktie von 0,42 EUR (H1 2021: 0,58 EUR). Die Durchschnittsmiete des Wohnungsportfolios stieg im Berichtszeitraum auf monatlich 7,47 EUR je Quadratmeter, was einem flächenbereinigten Mietwachstum von 2,3 % auf 12-Monats-Basis entspricht, das vor allem vom Berliner Portfolio getragen wurde. Die Leerstandsrate hat sich mit 1,6 % zum

30. Juni 2022 im Vergleich zur Jahresmitte 2021 (3,8 %) mehr als halbiert, ist allerdings gegenüber dem Jahresende 2021 leicht gestiegen. Das EBITDA aus Vermietung sank erwartungsgemäß um 23,7 % auf 85,9 Mio. EUR (H1 2021: 112,5 Mio. EUR), was zu einem moderaten Anstieg der EBITDA-Marge auf 65,7 % (H1 2021: 64,7 %) führte, der vor allem auf die Portfolioverkäufe in Norddeutschland an die LEG zurückzuführen ist. Zum 30. Juni 2022 betrug der Fair Value des gesamten Portfolios einschließlich der Entwicklungsprojekte 9,5 Mrd. Euro (31. Dezember 2021: 10,0 Mrd. Euro). Der Großteil des hochwertigen Portfolios ist weiterhin in Berlin verankert. Zum Stichtag belief sich der EPRA NTA auf 3.535 Mio. EUR bzw. 30,08 EUR je Aktie - verglichen mit 4.269 Mio. EUR bzw. 36,33 EUR je Aktie zum Jahresende 2021. Liquiditätsausstattung verbessert - weitere Erlöse aus Verkäufen erwartet Die Adler Group erzielte im Berichtszeitraum Erlöse aus der Veräußerung von Anlageimmobilien in Höhe von 1,06 Mrd. EUR, die zur Rückzahlung von Anleihen und langfristigen Darlehen in Höhe von insgesamt 0,90 Mrd. EUR verwendet wurden. Im Vergleich zum Jahresende 2021 stiegen die Barmittel der Gruppe um 215 Mio. EUR auf 771 Mio. EUR, auch dank eines deutlich verbesserten operativen Cashflows. "Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir, dass die Erlöse aus den Verkäufen ausreichen, um den Liquiditätsbedarf für Finanzierungs- und Betriebszwecke zu decken", sagt CEO Thierry Beaudemoulin. Mit dem zuvor kommunizierten Verkauf des Waypoint-Portfolios hat die Adler Group einen weiteren Mittelzufluss von rund 170 Mio. EUR realisiert. Darüber hinaus hat die Adler Group den abgeschlossenen Verkauf der Entwicklungsprojekte Ostend Quartier und Westend Ensemble - Upper West - LEA B., beide in Frankfurt, mit kombinierten Bareinnahmen von ca. 166 Mio. EUR bekannt gegeben. "In einem schwierigen Umfeld hat die Adler Group diese Projekte mit einem kombinierten Abschlag zum Bruttovermögenswert von nur 13,6 % verkauft. Dies unterstreicht, dass wir in der Lage sind, unser Versprechen einzulösen, die Liquiditätsposition im Jahr 2022 und darüber hinaus weiter zu verbessern", fügt Beaudemoulin hinzu. Einmalige, nicht cash-wirksame Wertberichtigungen mit Auswirkungen auf EPS und LTV Vor dem Hintergrund der jüngsten Marktentwicklungen hat die Adler Group ihre Einschätzung der Kreditrisiken von Forderungen aus dem Verkauf von Immobilien geändert, was zu einmaligen, nicht cash-wirksamen Wertberichtigungen in Höhe von 375,1 Mio. EUR führte. Darüber hinaus wurde der verbliebene Goodwill der Tochtergesellschaft Consus Real Estate in Höhe von 91,4 Mio. EUR vollständig abgeschrieben. Zudem sank der beizulegende Zeitwert der Anlageimmobilien - unter anderem - um 147,4 Mio. EUR sank. Infolgedessen weist die Adler Group für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von 604,4 Mio. EUR aus, was einem Ergebnis je Aktie von -4,94 EUR entspricht. "Durch die Berücksichtigung von Firmenwertabschreibungen und die Neubewertung der Forderungsrisiken, beides basierend auf einem ständigen Überwachungsprozess, setzt das Management der Adler Group den Kurs fort, Risiken aus der Bilanz zu eliminieren", kommentiert CFO Thomas Echelmeyer. Hauptsächlich durch die einmaligen Wertminderungen beeinflusst, stieg der Nettoverschuldungsgrad (LTV) zum 30. Juni 2022 auf 58,0 % (31. Dezember 2021: 50,9 %) und lag damit unter dem in den Anleihebedingungen geforderten Niveau von 60 %. Prognose aktualisiert: Nettomieterträge zwischen 233 Mio. und 242 Mio. Euro erwartet Aufgrund der Einbeziehung der BCP-KPIs in die zweite Jahreshälfte aktualisierte die Adler Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 auf Nettomieterträge im Bereich von 233 Mio. bis 242 Mio. EUR (vorherige Prognose: 203 Mio. bis 212 Mio. EUR) und ein operatives Ergebnis aus Vermietung (FFO 1) im Bereich von 84 bis 88 Mio. EUR (vorherige Prognose: 73 Mio. bis 76 Mio. EUR). Aus Gründen der Vorsicht hat der Verwaltungsrat zuvor bereits beschlossen, den Aktionären der Adler Group keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten, solange kein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde und wird daher bis auf weiteres auch keine zukunftsgerichtete Aussage zur Dividende treffen. Suche nach Prüfer für die Jahresabschlüsse 2022 geht weiter In der heutigen Verwaltungsratssitzung befasste sich das Gremium auch mit der laufenden Suche nach einem Abschlussprüfer für die Jahresabschlüsse 2022, nachdem der bisherige Wirtschaftsprüfer im Mai beschlossen hatte, die Wirtschaftsprüfung der Wohnungsgesellschaft nicht mehr zu übernehmen. Das formale Ausschreibungsverfahren für die Abschlussprüfung wurde unmittelbar nach der Hauptversammlung im Juni eingeleitet, ohne dass Angebote für die Abschlussprüfung eingegangen sind. Daher werden derzeit einzelne Wirtschaftsprüfungsgesellschaften direkt angesprochen. "Sobald es diesbezüglich neue Fakten gibt, werden wir diese umgehend kommunizieren", erklärt der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten und fügt hinzu: "Die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers ist für uns von entscheidender Bedeutung, da wir nur mit unabhängig geprüften Zahlen unsere Glaubwürdigkeit am Kapitalmarkt und darüber hinaus wiederherstellen können. Wir setzen alles daran, einen Wirtschaftsprüfer zu bestellen, zumal die Adler Group zur DAX-Familie, dem Flaggschiff des Finanzplatzes Deutschland, gehört." Schließlich hat der Verwaltungsrat, wie zuvor berichtet, zusammen mit der Geschäftsleitung die Überprüfung der Strategie eingeleitet. Wie bereits mitgeteilt, geht der Verwaltungsrat davon aus, dass er die Ergebnisse dieses Überprüfungsprozesses ungefähr zum Zeitpunkt der Ergebnisveröffentlichung des dritten Quartals der Gruppe Ende November 2022 vorlegen kann. 