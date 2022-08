Katalyst Data Management gab heute bekannt, dass das Unternehmen den in Rio de Janeiro ansässigen Produkt- und Dienstleistungsanbieter für Öl- und Gasdaten Geopost Energy übernehmen wird. Geopost Energy bietet seinen Kunden sofortigen Online-Zugang zu integrierten Daten aller Art, einschließlich seismischer Daten, Auswertungen und Bohrlochprotokollen mit Produktionsdaten. Darüber hinaus stellt Geopost laufend aktualisierte Informationen und Nachrichten zu allen Aspekten der brasilianischen Offshore- und Onshore-E&P-Aktivitäten bereit. Die Übernahme bedeutet für Katalyst eine wichtige Expansion in die südamerikanische Region und stärkt die zunehmende Fähigkeit des Unternehmens, seine Kunden in allen Regionen, in denen sie tätig sind, zu unterstützen. Die brasilianische Niederlassung wird als Drehscheibe für Katalyst in Südamerika fungieren und die weltweite Präsenz von Katalyst, u. a. mit Rechenzentren in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Australien und Malaysia, ergänzen.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Globale Reichweite für ein durchgängiges Management von Untergrunddaten

"Diese Übernahme stellt einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg zu internationaler Präsenz auf den großen Datenmärkten für Öl- und Gas dar", sagte Steve Darnell, Präsident und CEO von Katalyst. "Wir sind schon lange von der Technologie und den Dienstleistungen begeistert, die Geopost auf den Markt bringt. Neben dem wachsenden Anteil der Produkte von Geopost in unseren bestehenden Regionen freuen wir uns über die Möglichkeit, die Schlüsseltechnologien von Geopost in iGlass und SeismicZone einzubinden. Wir sind davon überzeugt, dass dies unsere ohnehin schon branchenführenden Fähigkeiten erheblich verbessern wird."

"Wir freuen uns sehr, Teil der Katalyst-Familie zu werden", sagte Christiano Lopes, CEO von Geopost. "Die Kombination von der branchenführenden Organisation, globalen Präsenz und dem Fachwissen von Katalyst mit der Technologie und den Dienstleistungen von Geopost wird zu einer umfassenderen Lösung beitragen, die neue Möglichkeiten in mehreren Regionen eröffnet. Das ist eine Riesenchance für unsere Weiterentwicklung."

Über Katalyst

Katalyst Data Management bietet eine komplette Lösung für das Datenmanagement an und unterstützt Öl- und Gasunternehmen bei der schwierigen Aufgabe, die Unmenge von unterirdischen Daten und Informationen zu verwalten, die für Exploration und Produktion gesammelt werden. Die Komplettlösung von Katalyst für das Datenmanagement umfasst jeden Schritt des Prozesses, von der Datenerfassung und -verifizierung über Datenspeicherung und -organisation bis hin zur Online-Vermarktung seismischer Daten. Zu den speziellen Angeboten von Katalyst gehören die webbasierte Lösung iGlass für das Management unterirdischer Daten und die Ecommerce-Site SeismicZone für die Datenvermarktung. Mehr über Katalyst erfahren Sie unter www.katalystdm.com.

Über Geopost Energy

Mit seiner führenden Technologieplattform bietet Geopost sofortigen Zugriff auf Daten aus dem E&P-Markt (z.B. seismische Daten, Auswertungen, Bohrungen, Produktionsdiagramme, historische Daten zu Ausschreibungsrunden, E&P-Assets und andere). Das Ganze ist in eine flüssige und einfach zu bedienende Plattform integriert. Die Umgebung verbindet die private Bibliothek des Kunden mit automatisch aktualisierten Informationen zu allen Aspekten der brasilianischen E&P Offshore- und Onshore-Aktivitäten. Geopost ist ein unverzichtbares Tool für Ihr technisches und kaufmännisches Team.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220829005051/de/

Contacts:

Katalyst Data Management

Steve Darnell, Präsident und CEO

Steve.Darnell@katalystdm.com

+1 281 529 3202



Geopost Energy

Christiano Lopes, CEO

Christiano.Lopes@geopostenergy.com

+55 21 3535 9698