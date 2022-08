LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu EU-Reformen und Scholz

Ein Blick auf aktuelle Interviews und soziale Netzwerke zeigt, dass die Stimmung in der Koalition mies ist. Es erinnert sehr an die Zeit der früheren schwarz-gelben Koalition, in der man sich unter anderem gegenseitig als "Gurkentruppe" und "Wildsau" beschimpfte. Dabei braucht es in einer Krise wie dieser politische Signale, die den Menschen ihre existenziellen Sorgen nehmen. Ähnlich wie die Bundesregierung in der Finanzkrise eine Garantie für die Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger abgab./al/DP/zb