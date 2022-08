The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2022



ISIN Name

DE000DFK0DZ7 DZ BANK IS.C217 20/22

DE000DFK0DW4 DZ BANK IS.C216 20/22

XS2049548444 GM FINANCIAL 19/22 MTN

BE6282459609 SOLVAY 15/22

DE000NRW0HC7 LAND NRW SCH.R.1373 VAR

SG1EE1000009 HONG LAI HUAT GROUP LTD.

