The following instruments on XETRA do have their first trading 30.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.08.2022Aktien1 MXP001691213 América Móvil S.A.B. de C.V.2 MX01AC100006 Arca Continental S.A.B. de C.V.3 MX41BB000000 Banco del Bajio S.A.4 MXP369181377 El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.5 MX01GC2M0006 GCC S.A.B. de C.V.6 MX01OM000018 Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de C.V.7 MX01EL000003 Grupo Elektra S.A.B. de C.V.8 MX01PI000005 Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. de C.V.9 US04744L2051 Athersys Inc.10 US46982L1089 Jacobs Solutions Inc.11 GB00BM8PJY71 NatWest Group PLCAnleihen1 DE000NLB3ZA8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-2 GB00BP6MJ966 William John (HV) PLC3 GB00BP6MJB84 William John (HV) PLC4 FR001400CFW8 BNP Paribas S.A.5 XS2527786755 Volvo Treasury AB