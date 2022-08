DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U Tochter Selfio erweitert Angebot um Online-Planungssoftware

Marburg (pta008/30.08.2022/07:00) - * Online-Konfigurator ermöglicht Selberbauern die Planung ihrer Fußbodenheizung in Eigenregie * Artikelstücklisten werden in Echtzeit mit Verfügbarkeiten aktualisiert und können direkt in den Warenkorb gelegt werden

Marburg, den 30. August 2022 - Die Selfio GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), hat ihr Produkt- und Beratungsportfolio um einen Online-Konfigurator für Fußbodenheizungen erweitert. Erstmals können Kunden über die Seite https://fussbodenheizung-konfigurator.selfio.de/ jetzt auch die Planung ihrer Fußbodenheizungsprojekte selbsttätig und online vornehmen.

Auch damit baut Selfio seine Position als einer der führenden Online-Anbieter hochwertiger Fußbodenheizungssysteme weiter aus.

Das Online-System wurde konzernintern auf Grundlage der jahrelangen Erfahrung der Selfio mit Fußbodenheizungen durch ein Entwicklerteam der weclapp SE realisiert. Es handelt sich um ein innovatives, echtes Berechnungs- und Auslegungstool: Mit der Eingabe der erforderlichen Planungsparameter, errechnet es automatisch die Auslegung der gesamten Fußbodenheizung, deren Materialbedarf und gibt eine vollständige und verlässliche Produktliste aus. Wünsche und Vorlieben der Kunden werden berücksichtigt. Für den Warenkorb werden aktuelle Artikelinformationen und Lagerbestände oder Verfügbarkeiten des Onlineshops selfio.de zugrunde gelegt, und Liefer- und Preiskonditionen angezeigt. Die Informationen für die Kunden sind damit stets auf dem neuesten Stand und können direkt in Bestellungen umgesetzt werden.

Unter dem Motto "Do it yourself. Aber do it richtig!" bietet Selfio Heimwerkern und Selberbauern einen umfassenden Service und sieht sich als Partner bei der Umsetzung von Bau-, Sanierungs- und Modernisierungsprojekten in Eigenleistung. Selfio bietet neben dem Material im Onlineshop mit Produkten der Heizungs-, Klima und Sanitärtechnik auch Fachberatung in Form von Erklärvideos und Tutorials an. Der Konfigurator ergänzt und erweitert dieses Beratungsspektrum um ein wesentliches, innovatives Element.

"Unseren Kunden zu helfen, ihr Projekt zu einem Erfolg zu machen: Das ist unsere Mission. Wir bieten ihnen innovative Lösungen an, die Bauen und Renovieren leichter, preiswerter, klimafreundlicher machen. Dazu gehört seit jeher die intensive Beratung - online und persönlich - damit unsere Kunden auch große Projekte in Eigenregie angehen können. Mit dem Fußbodenheizungskonfigurator vereinfachen wir ihnen ihre Planung ganz erheblich. Mit derart kundenfreundlichem Service und hoher Qualität schaffen wir die Grundlagen für weiteres Wachstum und steigende Erträge", unterstreicht Selfio-Geschäftsführer Roger Moore.

Zum Hintergrund: Im Durchschnitt werden in Deutschland 70 Prozent der Energiekosten im Haushalt durch das Heizen verursacht. Da spielen Fußbodenheizungen zur Umsetzung der Energiewende und zur Kostenreduzierung im privaten Gebäudesektor eine wichtige Rolle. Durch die energieeffiziente Flächenwärme ist sie der optimale Partner moderner Heizungssysteme zur Reduktion des CO2-Ausstoßes. Mit strategischer Produktentwicklung und Ausbau des Portfolios an Eigenmarken bietet die Selfio ein umfassendes Sortiment an Fußbodenheizungssystemen, die den Anforderungen verschiedener Einbausituationen genügen und sich für die Nachrüstung im Bestand ebenso eignen wie für Neubauten.

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über Selfio: Die Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Haustechnik-Produkte mit dem Schwerpunkt Sanitär, Heizung, Klima (SHK) und Produkten wie Fußbodenheizung, kontrollierte Wohnraumlüftung und Wasseraufbereitung sowie Wärmepumpen, solarthermische Anlage, Pumpen und Schornsteinen. Selfio unterstützt Heimwerker und Selberbauer bei Projekten mit seinem professionellen Planungsservice sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten. Darüber hinaus stellt Selfio umfangreiche Video-Tutorials und Produktvorstellungen zur Verfügung und bietet in Kombination mit seinen technischen Vorausberechnungen (Schnellauslegungen) Services für jedermann.

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

