MERCEDES - Die 2010 gestartete Kooperation von Mercedes-Benz und Renault-Nissan bestand einst aus einer Vielzahl von Initiativen. Heute ist davon kaum noch etwas übrig. Selbst die gemeinsame Fertigung von Vierzylinder-Motoren in den USA wird 2023 eingestellt. Zudem erwägt Mercedes, die Montage des Kompakt-SUVs GLB aus dem Joint-Venture-Werk in Mexiko abzuziehen. Die finale Entscheidung dazu soll 2023 fallen. Mercedes betont, die GLB-Produktion laufe derzeit "erfolgreich". (Handelsblatt)

UNIPER - Der Uniper-Betriebsrat und die Gewerkschaften rufen die Bundesregierung um Hilfe und bitten um die Übernahme der Mehrheit bei dem angeschlagenen Konzern: "Sollten weitere Mittel zur Stabilisierung der Situation über das beschlossene Rettungspaket hinaus erforderlich sein und Fortum nicht willens sein, einen Beitrag beizusteuern, möchten wir die Bundesregierung sehr eindringlich darum bitten, ihren Einfluss auf Uniper ausweiten und eine Mehrheitsbeteiligung anzustreben", heißt es in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Bislang plant der Bund den Einstieg bei Uniper mit 30 Prozent. (Rheinische Post)

50Hertz - Der deutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beteiligt sich am Bau und Betrieb eines milliardenschweren deutsch-dänischen Windkraft-Drehkreuzes vor der Ostseeinsel Bornholm. Das "Bornholm Energy Island" getaufte Vorhaben verbindet mehrere Windparks miteinander und verteilt die erzeugte Energie zwischen den beiden Ländern. "Wir betreten damit Neuland", sagte ein Sprecher von 50Hertz der Börsen-Zeitung. "Es wird anders als sonst Gleichstrom verwendet, um die große Entfernung überbrücken zu können. Zudem wird das System offen angelegt sein für weitere teilnehmende Länder." Die installierte Leistung entspricht dem Bedarf von rund 4,5 Millionen Haushalten. Über den Investitionsbedarf will 50Hertz noch nicht sprechen. (Börsen-Zeitung)

