Aktien: Hat Biontech Patente geklaut?

Anzeige / Werbung Biontech und Moderna gehören zu den Profiteuren der Corona-Krise. Die von ihnen mit Hilfe der neuartigen mRNA-Technologie entwickelten Impfstoffe bescheren ihnen Milliardengewinne. Nun geht es vor Gericht. Die Vakzine der beiden Firmen fußen auf den neuen mRNA-Technologie. Doch darum scheint nun ein juristischer Streit zu beginnen. Wie Moderna mitteilte, hat man den deutschen Konkurrenten sowie dessen US-Partnerkonzern Pfizer verklagt. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Es gehe dabei um mögliche Patentverletzung im Zusammenhang mit der mRNA-Plattform. Diese stellt die Grundlage für die von Biontech und Moderna entwickelten Impfstoffe gegen das Coronavirus dar. Die Klage sei vor einem US-Bezirksgericht in Massachusetts und dem Landgericht Düsseldorf eingereicht worden, hieß es. Moderna wirft eigenen Angaben zufolge Biontech und Pfizer vor, die mRNA-Technologie "ohne Erlaubnis" kopiert zu haben. Moderna wolle die Technologie schützen, in die es in den zehn Jahren vor der Pandemie Milliarden von Dollar investiert habe, erklärte Konzernchef Stéphane Bancel. Biontech-Aktie fällt zurück Die Aktie von Biontech ist im August wieder unter Druck geraten und fällt Richtung Jahrestief bei knapp 120 Dollar. Auch der MACD (Momentum) fällt wieder und stützt den erneuten Abwärtstrend. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn die 200-Tagelinie (rot) bei rund 180 Dollar überwunden wird. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )