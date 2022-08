Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Im Tief lag der DAX unter der Marke von 12.800 Punkten. Am Nachmittag machte er einen Teil seiner Verluste wett und schloss 0,6 Prozent tiefer bei 12.892 Zählern. Marktidee: Sartorius Sartorius hat in den vergangene Wochen überwiegend mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem veröffentlichte der Pharma- und Laborzulieferer überzeugende Quartalszahlen. Die Aktie hatte sich zuletzt gut entwickelt und war am 25. August auf ein Sechs-Monats-Hoch gestiegen. Im Anschluss folgte ein Rücksetzer. Dadurch trübte sich das kurzfristige Chartbild wieder ein. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist jetzt eine bestimmte Unterstützungszone. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf