Die Zentralbanken schlagen mittlerweile einen härten Ton gegenüber der Inflation an. Nach dem alljährlichen Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole bewerten viele Anleger die Marktlage neu. Tendenziell dürften steigende Zinsen Bankaktien begünstigen.Kommt es nicht zu einem starken Wirtschaftsabschwung, dann könnten europäische Banken in den kommenden Quartalen kräftig an sprudelnden Erträgen verdienen. Aufgrund unterschiedlicher Geschäftsmodelle sind vor allem solche Finanzinstitute im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...