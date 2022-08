DJ Ifo-Umfrage: Materialknappheit in der Industrie lässt nach

BERLIN (Dow Jones)--Die Materialknappheit in der Industrie hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts etwas entspannt und fiel im August auf den niedrigsten Wert seit über einem Jahr. Demnach beklagten im August noch 62 Prozent der befragten Firmen eine Materialknappheit, nach 73,3 Prozent im Juli.

"Von einer nachhaltigen Entspannung kann aber leider noch nicht gesprochen werden", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Der Rückgang ist immer noch zu klein, um einen deutlichen Impuls bei der Industrieproduktion auszulösen und damit die Konjunktur anzuschieben."

Am deutlichsten fiel demnach der Rückgang aus in der Lederindustrie (von 79,5 auf 38,9 Prozent) und in der Möbelbranche (von 62,8 auf 33,4 Prozent). Dennoch sind laut Ifo die Probleme gerade in den Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft weiterhin groß.

Im Maschinenbau berichteten weiterhin 85,7 Prozent der Unternehmen, dass sie nicht alle Materialien und Vorprodukte bekommen. Auch in der Elektroindustrie klagen darüber rund 80 Prozent.

"Ein deutlicher Rückgang hier könnte einen positiven Dominoeffekt auslösen", sagte Wohlrabe.

Die Unternehmen berichteten, dass vor allem elektronische Komponenten aller Art fehlen. Auch Stahl und Aluminimum in unterschiedlichsten Ausfertigungen werden in vielen Unternehmen gebraucht. Ein großes Problem seien auch nicht lieferbare Verpackungsmaterialien.

