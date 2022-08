Von seinen jüngsten Verlusten dürfte sich der DAX am Dienstag zunächst erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Auftakt 0,5 Prozent höher auf 12.961 Punkte. Damit rückt er wieder an die runde Marke von 13.000 Punkten heran, unter die er am vergangenen Freitag nach den Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu weiteren Zinsanhebungen gerutscht war. Im Blick stehen am Dienstag die Verbraucherpreise für Deutschland mit der ersten Schätzung für August. Alle aktuellen ...

