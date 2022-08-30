DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AXA S.A. 00/30 US054536AA57 30.08.2022 HZE/EOT
AXA S.A 06/UND. FLR REGS USF0609NAQ19 30.08.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AXA S.A. 00/30 US054536AA57 30.08.2022 HZE/EOT
AXA S.A 06/UND. FLR REGS USF0609NAQ19 30.08.2022 HZE/EOT
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