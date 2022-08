Die Peach Property Group konnte im ersten Halbjahr 2022 ihre Profitabilität weiter steigern - die Funds from Operations verdoppelten sich beinahe. Der Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, konnte im ersten Halbjahr 2022 ihre Profitabilität weiter erfolgreich steigern. Die Funds from Operations (FFO I) haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 93% auf 9,0 Mio. ...

