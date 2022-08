DJ Bechtle will bei IT-Security-Team deutlich aufstocken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bechtle AG will ihren Bereich IT-Security ausbauen und das bereits vorhandene Team durch Neueinstellungen und ein eigenes Qualifizierungsprogramm verdoppeln. Bechtle wolle die Ressourcen bei der IT-Security in allen Bereichen erweitern, dazu zählten unter anderem Cloud-, Application-, Datacenter-, Infrastruktur- und Perimeter, teilte Bechtle mit. Derzeit seien über 200 Stellen in der DACH-Region ausgeschrieben.

August 30, 2022

