Für die Adler Group (WKN: A14U78) wird die Lage immer prekärer. Am Montagabend hat das Unternehmen in seinem Halbjahresbericht mitgeteilt, dass der Verschuldungsgrad gestiegen und der operative Ertrag bis Ende Juni gesunken ist. Zudem sucht man händeringend für 2022 einen Wirtschaftsprüfer, der auch den Jahresabschluss 2021 testiert. Was heißt das alles für Anleger? Die Adler Group ist ein luxemburgisches Immobilienunternehmen. Mit der Fusion der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...