Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsbekämpfung bleibt oberstes Ziel der Notenbanken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies werde in den Aussagen der vergangen Tage immer wieder bekräftigt. Deutliche Zinsanpassungen - auch von Seiten der heimischen Währungshüter - sollten uns im Herbst bevorstehen, so Oberbank. Die Aktien- und Anleihemärkte würden unter diesen Erwartungen schon länger leiden, weil durch die Zinserhöhungen die Konjunkturentwicklung in Mitleidenschaft gezogen werde. Da sowohl für die Euro-Zone als auch für Amerika die gleichen Voraussetzungen hinsichtlich Geldpolitik der Notenbanken gelten würden, würden die Konjunkturdaten und die Charttechnik die Richtung für die Währungsmärkte vorgeben. Der Kurs des Euro pendele zwischen 0,99 und 1,00. (30.08.2022/alc/a/a) ...

