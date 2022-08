DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Heliad Equity Partners unterschreibt die UN-unterstützten Principles for Responsible Investments und verpflichtet sich, deren Richtlinien in Investitionsprozesse und das weitere Geschäft zu integrieren Frankfurt am Main, 30. August 2022 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) erklärt, die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen (UN) unterzeichnet zu haben, um nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen zu fördern. Die PRI bieten einen Rahmen für die Integration von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) und umfassen ein weltweit führendes Netzwerk bestehend aus über 5.000 Vermögensverwaltern, Unternehmern und Dienstleistern, die ein Gesamtvermögen (AUM) von über USD 121 Billionen verwalten. Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich Heliad Equity Partners, fortlaufend eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, die sich auf die Entwicklung und Integration globaler Richtlinien für nachhaltige Investitionen beziehen. Darüber hinaus konzentriert sich Heliad Equity Partners auf die PRI-Berichtsanforderungen, um die Transparenz mit Blick auf die neuen ESG-Richtlinien zu erhöhen. Heliad's Co-CEO Julian Kappus bestätigt: "Die Umsetzung der von der UN-unterstützten Grundsätze ist für uns ein natürlicher Schritt in der Entwicklung unserer Investitionsstrategie. Als einer der führenden börsennotierten Wagniskapitalinvestoren in Europa verantworten wir die Anlageentscheidungen für unsere breite Investorenbasis von über 2.700 Einzelaktionären, Family Offices sowie Globalen Asset Managern. Daher ist es für uns von besonderer Bedeutung, unsere potenziellen Portfolio-Unternehmen hinsichtlich ihrer ESG Aktivitäten zu prüfen, sowie in der laufenden Zusammenarbeit zu unterstützen. Auch der positive Einfluss von Corporate Sustainability Performance (CSP) auf die Corporate Financial Performance (CFP) gewinnt für uns kontinuierlich an Bedeutung, weshalb wir ESG für die nachhaltige Wertentwicklung unserer Portfoliounternehmen als essenziel erachten. Mit dem Eintritt in die von der UN-unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI) formalisieren wir jetzt diese Strategie." "Wir freuen uns, Heliad Equity Partners als Unterzeichner der PRI begrüßen zu dürfen", sagte David Atkin, CEO der Principles for Responsible Investment. "Es ist heute wichtiger denn je, dass verantwortungsbewusste Investoren zusammenkommen, um auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten, die dem Planeten und unserer Gesellschaft zugutekommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Heliad Equity Partners, um diese Ziele zu verwirklichen."

Über PRI Die PRI ist der weltweit führende Akteur für verantwortungsbewusstes Investment. Sie setzt sich sowohl für das Verständnis der Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) auf Investitionen ein als auch für die Unterstützung ihres internationalen Netzwerks von Unterzeichner-Investoren bei der Einbeziehung dieser Faktoren in ihre Investitions- und Eigentumsentscheidungen. Die PRI handeln im langfristigen Interesse ihrer Unterzeichner, der Finanzmärkte und der Wirtschaftssysteme, in denen sie tätig sind, und letztlich der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes. Trotz vielseitiger Unterstützung von den Vereinten Nationen, agiert PRI als unabhängige Organisation und ermutigt PRI Investoren, verantwortungsbewusstes Investieren zu nutzen, um die Rendite zu steigern und Risiken besser zu managen. Weitere Informationen über PRI finden Sie unter www.unpri.org.

Über Heliad Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.

