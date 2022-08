Am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Dienstagvormittag die Erholung des Vortages fort. Der DAX klettert eine Dreiviertelstunde nach Handelseröffnung wieder über die wichtige 13.000-Punkte-Marke und generiert damit ein Kaufsignal. Ein Grund für den Anstieg könnte eine leichte Entspannung an den Strombörsen sein.So ist der Preis für eine Megawattstunde wieder deutlicher unter die Marke von 1.000 Euro gefallen. Zuletzt notierte der 2023er-Future bei 775 Euro. Möglicherweise spekulieren einige Investoren ...

