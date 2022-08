München (ots) -- Wie ergeht es frischgebackenen Eltern nach der Geburt?- Vier Folgen - Acht Familien- Ausstrahlung: Ab dem 21. September 2022 um 22:15 Uhr bei RTLZWEIKnapp 80.000 Mal zaubert er Eltern jedes Jahr ein Lächeln in Gesicht, ist Grund für pure Freude und Glück: der erste Schrei des eigenen Kindes. Doch was passiert nach diesem magischen Moment? Die neue RTLZWEI-Doku-Serie "Babyalarm - Eltern am Limit" zeigt wie es laufen kann, wenn Familien mit ihrem Neugeborenen nach Hause kehren. Acht Elternpaare lassen einen ganz nahen und intimen Blick in ihr Familienleben zu."Babyalarm - Eltern am Limit" dokumentiert unterhaltsame, aber auch überraschende Einblicke in die sonst sehr privaten Erlebnisse von frischgebackenen Eltern. Nicht nur am Tag - sondern auch in der Nacht. Night-Cams im Schlaf- und Kinderzimmer zeigen Nächte, die mit einem Baby alles zu bieten haben, außer ruhigen, erholsamen Schlaf. In diesem Format setzen die Eltern sich mit ihren eigenen Erwartungen an die Eltern- und Partnerschaft auseinander - mit zum Teil erstaunlichen Erkenntnissen über sich selbst, das Leben und die Liebe.So zum Beispiel Vanessa und Pascal, die es mit Eifersüchteleien ihres Erstgeborenen Sohnes Joona zu tun bekommen, als Baby Maileen nach Hause kommt. Obwohl Pascal gelernter Erzieher ist, gerät er mit zwei Kindern an seine Grenzen. Auch die Mission kinderfreies Ehebett ist bei der Familie alles andere als ein Selbstläufer.Auf Flora und David kommen mit der Geburt eines zweiten Kindes ebenfalls neue Herausforderungen zu: Baby Thelma macht aus dem Trio ein Quartett. Mama Flora gerät mit zwei Kindern an ihr Limit, denn Papa David hat erst vor drei Monaten einen neuen Job begonnen und kann in den ersten Wochen nach der Geburt weder Elternzeit noch Urlaub nehmen. Wird die Französin zurechtkommen? Und wie wirkt sich das zweite Kind auf die Beziehung des Paares aus?"Babyalarm - Eltern am Limit", ab dem 21. September 2022 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Sendung wird von sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH produziert.Über "Babyalarm - Eltern am Limit""Babyalarm" begleitet Paare, die mit ihrem frisch geborenen Nachwuchs nach Hause kommen. Ungeschminkt - 24/7. Da geraten Eltern schon mal an ihre Grenzen - so süß der Nachwuchs auch ist, so groß ist auch die Herausforderung dem neuen Erdenbürger gerecht zu werden - was passiert mit der Beziehung zum Partner? Wie verlagern sich die Bedürfnisse, die Verantwortung, die Liebe? Was verändert sich beim Paar, wenn Kinder den Raum einnehmen, der zuvor für den Partner reserviert war?Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100894050