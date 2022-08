HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Bechtle mit "Hold" und einem Kursziel von 40,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Aktie des IT-Dienstleisters mangele es an mittelfristigen Kurstreibern, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet damit, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr auf 5 Prozent verlangsamt. Perspektivisch sollte das Unternehmen zwar schneller wachsen als der Markt, das Margenpotenzial sei dabei aber wohl begrenzt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 08:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 08:13 / MESZ

DE0005158703