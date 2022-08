Köln (ots) -Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" hatten ordentlich Zunder! Nach fünf erfolgreichen Folgen bei VOX ist klar: Die aktuelle Staffel war mit Marktanteilen von bis zu 10,7 % (14-49) und 9,8 % (14-59 Jahre)* die stärkste Sommer-Staffel seit 2016.Und damit nicht genug: Neues Feuer für "Grill den Henssler" wartet schon. Jana Ina Zarrella wird in Zukunft den freien Jury-Platz neben Reiner Calmund und Christian Rach füllen. Die 45-Jährige bringt frische Würze mit in den Koch-Wettstreit und wird Koch-King Steffen Henssler und seinen Promi Herausforder:innen kulinarisch alles abverlangen. Darauf können sich die VOX-Zuschauer:innen bereits im Herbst in fünf brandneuen Folgen "Grill den Henssler", moderiert von Laura Wontorra, freuen.Jana Ina Zarrella hat eine Leidenschaft für gutes Essen, ihr Lieblingsrezepte hat sie in ihrem ersten Kochbuch gemeinsam mit Johan Lafer festgehalten. Ab Herbst stellt sie dann ihre feinen Geschmacksknospen auch in der "Grill den Henssler" Jury auf die Probe. Schon drei Mal trat sie im Promi-Team gegen Steffen Henssler an - jetzt heißt es: Den Koch-King selbst bewerten! Jana Ina Zarrella ist einfach ein echtes Multitalent - Moderatorin, Model, Mama, Designerin und demnächst auch Koch-Show-Jurorin.Jana Ina Zarrella über ihre neue Aufgabe: "Ich freue mich unglaublich auf die Jury Tätigkeit bei 'Grill den Henssler' - auf Steffen Henssler, meine Jury Kollegen, die prominenten Gäste und viele tolle Gerichte. Ich durfte selber schon drei Mal zu Gast sein und liebe diese Sendung. Es wird aufregend nun auf der anderen Seite des Tellers zu sitzen."Über "Grill den Henssler" (https://www.vox.de/cms/sendungen/grill-den-henssler.html)Weiterhin gilt es für drei hochmotivierte Prominente, Steffen Henssler im hitzigen Koch-Wettkampf - moderiert von Laura Wontorra - den Garaus zu machen. Wer nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt - und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das "Grill den Henssler"-Jury-Trio um Jana Ina Zarella, Reiner Calmund und Christian Rach. Mit geballter Kompetenz, Schlagfertigkeit und dem Sinn für erstklassige Gerichte wird die knallharte Jury nicht nur den prominenten Hobby-Köch:innen, sondern auch Steffen Henssler Qualität auf höchstem Niveau abverlangen."Grill den Henssler" wird von ITV Studios Germany GmbH im Auftrag von VOX produziert.Die Koch-Show hier auf RTL+.*Folge 5 am 28.08.22; Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 29.08.22Pressekontakt:Kommunikation RTL DeutschlandLarissa Malylarissa.maly@rtl.deJanine Steinjanine.stein2@rtl.deFotowünsche:Jasmin Menzerjasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5308543