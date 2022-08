Linz (www.anleihencheck.de) - Zinserwartungen sind hierzulande und auch im Vereinigten Königreich ein heißes Thema, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch im Brexit-Land hätten die Erwartungen deutlich nach oben korrigiert. Bei der letzten Sitzung der Bank of England sei der Leitzins um 0,50% erhöht worden. Aktuell werde von Marktakteuren jeweils ein Plus von 0,50% bei den nächsten drei Zinssitzungen erwartet. Auch auf der Bank of England laste der Druck der Inflation und Bekämpfung der Rezession. (30.08.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...