DJ BA: Arbeitskräftenachfrage im August trotz Unsicherheit hoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland ist im August trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten hoch geblieben. Der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erhobene Stellenindex (BA-X) stieg auf 135 (Juli: 134) Punkte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Stellenindex 12 Punkte im Plus, wie die BA mitteilte.

Von Juli auf August 2022 hat der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen laut BA nur noch im Öffentlichen Dienst, in den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Handel einen nennenswerten Zuwachs verzeichnet. Im Vergleich zum August 2021 allerdings stieg die gemeldete Arbeitskräftenachfrage außer in der Zeitarbeit überall.

Prozentual am deutlichsten nahm der Stellenbestand demnach bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, bei Banken, Finanzen und Versicherungen sowie im Verarbeitenden Gewerbe zu. Insgesamt waren im August 12 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen dem Verarbeitenden Gewerbe zuzurechnen und jeweils 11 Prozent dem Handel sowie den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen. 10 Prozent kamen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen und 7 Prozent waren der Baubranche zuzuordnen. 23 Prozent der gemeldeten Arbeitsstellen gingen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

August 30, 2022 04:48 ET (08:48 GMT)

