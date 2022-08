Schwalbach am Taunus (ots) -- Im Fokus steht in diesem Jahr die Stärkung der mentalen Gesundheit- Mit gemeinsamen Mitmach-Aktionen haben Konsument:innen die Möglichkeit, einen Beitrag zu GemeinsamStärker zu leistenUnter dem Dach GemeinsamStärker setzt Procter & Gamble (P&G) mit Hilfe des FC Bayern das gemeinsame Engagement für das Gemeinwohl auch in 2022 fort. Schwerpunkt der erfolgreichen Kooperation ist in diesem Jahr die Förderung der mentalen Gesundheit und der Umgang mit Krisen.Denn auch wenn wir nach über zwei Jahren Corona-Pandemie langsam wieder zur Normalität zurückkehren, hat die krisenbehaftete Zeit bei vielen Menschen Spuren hinterlassen. Sie spüren weiterhin eine innere Instabilität und Unruhe. Viele dieser Gefühle sind durch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit der vergangenen zwei Jahren verstärkt worden. Bewegung und Aktivität zum Abbau von Druck und Stress sind jedoch elementar.Das gesellschaftliche Engagement von P&G setzt genau da an, wo es am meisten gebraucht wird: Im Rahmen der Initiative GemeinsamStärker für ein besseres Morgen unterstützt P&G mit Hilfe des FC Bayern München soziale und therapeutische Projekte für Kinder und deren Familien. Kund:innen von P&G können aktiv zur erfolgreichen Gestaltung von Unterstützungs- und Hilfsangeboten beitragen: Mit jedem bei teilnehmenden Händlern gekauften P&G Produkt werden Projekte von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." unterstützt. Zusätzlich spendet P&G für jeden Bundesligatreffer der beiden Profimannschaften (Männer & Frauen) des FC Bayern München 500 Euro. So macht sich P&G gemeinsam mit dem FC Bayern München für alle stark, die vor großen Herausforderungen im Alltag stehen.Wie man sich aus Stress- und Drucksituationen befreit und so nachhaltig mit einer Krise umgeht und wie wichtig dabei Unterstützung anderer und Gemeinsamkeit ist, brachte FC Bayern Botschafter Giovane Élber glücklichen Gewinner:innen eines Meet & Greets näher. Auf dem berühmten Trainingsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße durften sich 16 Teilnehmer:innen gemeinsam mit der Sportlegende und einem Mental Coach zu den Themen mentale Stärke, Selbstbewusstsein und Belastbarkeit austauschen. Bei der Bewältigung eines Geschicklichkeitsparcours wurden praktische Tipps vermittelt, mit denen man sich künftigen Herausforderungen besser stellen kann. Gleichzeitig wurde gezeigt, wie wichtig Bewegung und Aktivität sind, um in belastenden Situationen sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden.Der ehemalige FC Bayern München Spieler konnte aus seiner jahrelangen Erfahrung als Fußballprofi erzählen und den Teilnehmer:innen wertvolle Tipps für den Umgang mit stressigen Situationen mitgeben: "Wenn man Spaß an dem hat, was man tut, dann gibt es einem selbst extrem viel Kraft. Mentale Stärke kommt von innen. Wenn man sich das bewusst macht, dann kann man alles schaffen. Außerdem ist ein starker Zusammenhalt von Freunden und Familie wichtig, für die eigene mentale Stärke", so der viermalige deutsche Meister und Pokalsieger Giovane Élber. In der Gesprächsrunde mit den Gewinner:innen kamen auch die ein oder anderen Rituale des Fußballprofis zu Tage, gerade bei der Frage, wie Giovane sich motiviert, positiv zu bleiben, wurde es amüsant: "Ich stehe morgens auf, gucke in den Spiegel und sage etwas Positives zu mir, denn Positivität ist ein wichtiger Faktor für die mentale Stärke. Keine schlechten Gedanken zuzulassen, sondern in allem das Positive sehen hilft, ergänzt er.GeimsamStärker für ein besseres MiteinanderDie Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München rückt ab sofort unter das Dach der großen Initiative GemeinsamStärker, die sich insbesondere für den Perspektivenwechsel stark macht und ein Zeichen für mehr Solidarität, Gemeinsinn und Zusammenhalt setzt. Unter GemeinsamStärker bündelt P&G in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt 21 Aktionen und Projekte für soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit sowie Gleichstellung und Inklusion.Seit 2022 entwickelt sich GemeinsamStärker zu einem noch größeren Gemeinschaftsprojekt, denn heutzutage ist es wichtiger denn je, aufeinander zuzugehen und einander zuzuhören. Ein zentraler Baustein ist die GemeinsamStärker-Community. Interessierte können ein Teil der Community werden und mit ihrer Teilnahme an verschiedenen Aktionen digital oder lokal ein Zeichen für mehr gesellschaftliches Miteinander setzen sowie Spenden für unterschiedliche soziale Projekte sammeln. Ein Teil der Spenden geht an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.", die bereits seit vielen Jahren durch P&G unterstützt wird.Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit DACH erklärt: "GemeinsamStärker ist viel mehr als nur ein Hashtag. Es liegt in unserer DNA, einen Beitrag für mentale Stärke zu leisten, das Bewusstsein für ein friedvolles Miteinander zu schärfen und auch in der aktuellen Zeit, andere Perspektiven einzunehmen, um für einander da zu sein."GemeinsamStärker wird von P&G Marken unterstütztNeben verschiedenen Spendenaktionen, unterstützen auch viele P&G Marken das Projekt mit unterschiedlichen Aktionen. So sind große Marken wie Always®, Ariel®, Braun®, Gillette® oder Pampers® dabei, diverse Projekte rund um GemeinsamStärker zu unterstützen.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Über GemeinsamStärkerGemeinsamStärker ist eine Initiative von Procter & Gamble, die im März 2020 ins Leben gerufen wurde, um gemeinschaftlich Zeichen des Guten zu setzen. Unter dem Leitgedanken von GemeinsamStärker - das Einstehen für soziale Gerechtigkeit, Inklusion, Gleichstellung und Nachhaltigkeit - unterstützt P&G insgesamt 21 Projekte mit Sach- und Geldspenden. Gemeinsam mit Mitarbeiter*innen, Handels- und Medienpartner*innen sowie den P&G Marken, können Interessierte unter www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker ein Teil dieser Bewegung werden und einen positiven Beitrag für ein gesellschaftliches Miteinander leisten.