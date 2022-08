DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH mit positivem Ergebnis im ersten Halbjahr 2022 und solidem Wachstum im Basisgeschäft

Frankfurt am Main (pta024/30.08.2022/11:00) - Die PEH Gruppe verzeichnet im ersten Halbjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 4,4 Mio. EUR im Konzern. Trotz negativem Marktumfeld und ohne performanceabhängige Einnahmen haben sich die Provisionserträge um +4,4 % (brutto) bzw. +2,1 % (netto) verbessert und belaufen sich auf insgesamt 17,0 Mio. EUR Nettoprovisionseinnahmen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der PEH. Indes belastet das sehr schwierige Börsenumfeld und ein per 30.06.2022 negatives Finanzergebnis (-1,3 Mio. EUR ggü. Vorjahr) das Ergebnis vor Steuern, das mit 4,4 Mio. EUR ( -23,6 % ggü. VJ) ausgewiesen wird. Trotz der einmalig negativen Effekte ist das EBITDA mit einem leichten Rückgang von -0,3 % (6,2 Mio. EUR) besser als erwartet und zeigt eine zufriedenstellende Entwicklung.

Investition in Mitarbeiter

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um +3,5 % bzw. um 0,4 Mio. EUR angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um +11,7 % erhöht hat. Dennoch konnten die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand um weitere 7,5 % (0,3 Mio. EUR) reduziert werden. PEH sieht sich somit in ihrer Kostenstruktur für die weiteren Herausforderungen gut aufgestellt.

Zweite Jahreshälfte unter Prämisse weichender Unsicherheiten

Die Hauptversammlung am 28.06.2022 hat die Ermächtigung zum weiteren Erwerb eigener Aktien erteilt.

Es ist davon auszugehen, dass bei unveränderter Geschäftsentwicklung für das zweite Halbjahr 2022 eine Dividendenerhöhung möglich ist, da im ersten Halbjahr 2022 durch Beendigung eines Verständigungsverfahren mit den deutschen und österreichischen Steuerbehörden zusätzlich ein hoher Liquiditätszufluss entstanden ist.

Unter der Prämisse, dass sich die Märkte im zweiten Halbjahr normalisieren, geht der Vorstand von einem saisonal bedingten moderaten dritten Quartal und anschließenden belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal aus. PEH weist darauf hin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der vollständige Halbjahresbericht 2022 steht auf der Internetseite zur Verfügung: https://www.peh.de/berichte/

Aussender: PEH Wertpapier AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.peh.de

ISIN(s): DE0006201403 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Tradegate

