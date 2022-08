Düsseldorf (ots) -Mit dem Goldenen Ehrenring hat der Bund Deutscher Karneval e. V. (BDK) die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ausgezeichnet. Der Kompositversicherer des ARAG Konzerns wurde zugleich zum Sonderbotschafter des BDK ernannt. "Diese Auszeichnung erfüllt die ARAG Allgemeine mit Stolz und unterstreicht die langjährig enge Partnerschaft, die uns und den BDK seit über 37 Jahren verbindet", betont Björn Bluhm, Prokurist der ARAG Allgemeine, der das Versicherungsgeschäft mit dem Dachverband seit Langem persönlich betreut und den Ring stellvertretend für das Unternehmen entgegennahm.Übergeben wurde der Ehrenring vor rund 300 Anwesenden beim Festakt im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhallen am 27. August von Annegret Kramp-Karrenbauer, der ehemaligen Bundesverteidigungsministerin und CDU-Bundesvorsitzenden. Sie war 2018 vom BDK zur Sonderbotschafterin ernannt worden und hob als Laudatorin die besonderen Verdienste der ARAG Allgemeine für den BDK, den Bereich Fasching, Fastnacht, Karneval und die damit verbundene Brauchtumspflege, hervor. Schirmherrin und Festrednerin der Veranstaltung war die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Bärbel Bas.Die ARAG Allgemeine stellt bereits seit 1985 dem BDK und seinen heute insgesamt 5.300 Vereinen in 35 Landes- und Regionalverbänden maßgeschneiderten Versicherungsschutz bereit. Betreut wird das Versicherungsgeschäft vom Bereich ARAG Sportversicherung, da sich die Versicherungsbelange von Sport- und Kulturvereinen extrem ähnlich sind. "Durch unsere lange und enge Verbundenheit engagieren wir uns schon immer gerne als Partner des BDK und seiner Regionalverbände - etwa bei Veranstaltungen sowie Aktivitäten. Wir fördern Image, überregionalen Austausch sowie Jugendarbeit und unterstützen dabei auch die Brauchtumspflege. Als Sonderbotschafter Fasching-Fastnacht-Karneval werden wir unsere Zusammenarbeit noch weiter intensivieren", unterstreicht ARAG Allgemeine-Prokurist Björn Bluhm.Der BDK verleiht alle drei Jahre den Goldenen Ehrenring mit gleichzeitiger Ernennung der oder des Ausgezeichneten zum Sonderbotschafter des BDK. Es handelt sich um die höchste Würdigung im Bereich von Fasching, Fastnacht, Karneval für Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Politik und Wirtschaft. Die diesjährige Auszeichnung ist die zweite ihrer Art. Warum sie der ARAG Allgemeine verliehen wurde, begründet BDK-Präsident Klaus-Ludwig wie folgt: "Die ARAG ist seit vielen Jahren ein guter Partner der Mitgliedsvereine und Regional- und Landesverbände des BDK in ganz Deutschland. Das Unternehmen unterstützt uns als Versicherungskunden nicht nur durch günstige Tarife und schnelle und zuverlässige Abwicklung der Schadensfälle, sondern auch durch großzügige konkrete Hilfe bei der Durchführung besonderer kultureller Veranstaltungen im Bereich Fasching, Fastnacht, Karneval."Der Text enthält ca. 4.300 Zeichen und steht zum Download bereit unter:https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00626/Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217E-Mail: christian.danner@ARAG.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29811/5308669