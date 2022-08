Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Peach Property Group AG (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, konnte im ersten Halbjahr 2022 ihre Profitabilität weiter erfolgreich steigern, so die Peach Property Group AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...