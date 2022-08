Goldman Sachs sieht derzeit lukrative Anlagechancen im Rohstoffsektor. Die Rezessionsgefahr sei aktuell global niedrig, glaubt die US-Investmentbank. Andere Banken sehen das anders.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs rät Investoren trotz hoher Inflation und großer Rezessionsgefahr auf Rohstoffe zu setzen. Der Grund: Wegen der Energiekrise und einer weltweiten Materialknappheit stünde ein Rohstoffrallye bevor.

Die Rezessionsgefahr werde laut Goldman überschätzt: "Unsere Ökonomen halten das Risiko einer Rezession außerhalb Europas in den nächsten zwölf Monaten für relativ niedrig", heißt es in einer Analyse aus der Bloomberg zitiert.

Und weiter: "In Zeiten der Energieknappheit gilt Öl als Notrohstoff. Daher halten wir den Kursrücksetzer im gesamten Ölsektor für eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für langfristig orientierte Anleger."

Aus Sicht von Goldman Sachs sind Rohstoffe insbesondere für die Spätphase des Konjunkturzyklus eine gute Wahl. Denn dann übersteige die "Nachfrage das Angebot". Entsprechend lautet der Titel der Goldman-Analyse: "Kauf Rohstoffe und sorg dich erst später um die Rezession."

Andere große Wall-Street-Banken sind mit ihrer Aussicht auf den Ölpreis deutlich vorsichtiger. Citi warnte im Juli, dass der Ölpreis bis Ende des Jahres auf 65 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) fallen könnte, sollte eine Rezession die Nachfrage lähmen.

Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mehr als 105 US-Dollar. In Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war der Ölpreis Anfang März auf mehr als 125 US-Dollar gestiegen. Die Sorge vor einer sinkenden Nachfrage aus Schwellenländern hatten ihn Mitte August dann wieder auf 90 US-Dollar einbrechen lassen.

Zu Wochenanfang hatte der Ölpreis kräftig zugelegt. Grund sind politische Unruhen in den ölreichen Ländern Irak und Libyen. Die Krise im Irak weitet sich derzeit aus. Heute meldete der Spiegel schwere Gefechte in der Grünen Zone in Bagdad.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

