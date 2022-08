Neckarsulm (ots) -In der August-Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test konnte Kaufland mit gleich sechs Eigenmarkenprodukten punkten. Nicht nur die Apfelsäfte der Kaufland-Eigenmarken K-Bio und K-Favourites erhielten die Bestnote "sehr gut", auch das Apfelmark von K-Bio, die Feuchtigkeitsspülungen von bevola naturals und bevola-Mein Moment sowie der Rasierschaum Men sensitiv von bevola wurden mit dem Top-Ergebnis ausgezeichnet. Die Kaufland-Eigenmarkenprodukte zählen damit gleich sechs Mal zu den Testsiegern.Pünktlich zum anstehenden Herbst nahmen die Tester des Verbrauchermagazins in dieser Ausgabe vor allem Apfelprodukte vom Saft bis zum Mus unter die Lupe. Getestet wurden 33 verschiedene Säfte. Das Ergebnis: Die beiden naturtrüben Apfelsäfte der Kaufland-Eigenmarken K-Bio und K-Favourites konnten insbesondere mit den Inhaltsstoffen, dem fruchtigen Geruch und mit einem süßen, leicht säuerlichen Geschmack überzeugen und wurden hierfür mit dem Testurteil "sehr gut" belohnt. Perfekt für den Nachtisch ist das Apfelmark der Eigenmarke K-Bio. Im Öko-Test mit 11 Produkten bewertete die Jury die Inhaltsstoffe mit der Bestnote. Das Apfelmark ist fein püriert, ohne Zuckerzusatz und besteht aus den beliebten Apfelsorten Jonagold und Golden Delicious aus deutscher Herkunft.Nicht zum Essen, aber auch gut für den Körper: Die Produkte der Kaufland-Eigenmarke bevola. In der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins wurden nicht nur Haarspülungen, sondern auch Rasiermittel getestet. Unter 39 verschiedenen Haarspülungen erhielten die Produkte von bevola und bevola naturals gleich zweimal die Testnote "sehr gut" - sie konnten sich insbesondere bei den Inhaltsstoffen hervortun. Beide Spülungen schaffen Abhilfe bei trockenem Haar. Natürlich ist in den Rezepturen der beiden Produkte kein Mikroplastik enthalten. Die Kosmetikprodukte von bevola naturals sind klimaneutral (Ausgleich über zertifizierte Klimaschutzprojekte), vegan und gemäß Natrue-Standard zertifiziert. Das bedeutet für die Rezepturen: Verzicht auf Silikone, Paraffine und Mineralöle, auf Mikroplastik und auf rein synthetische Farb- und Duftstoffe. Mehr Informationen zur NATRUE-Zertifizierung unter natrue.org/deAuch der Rasierschaum Men Sensitive zählt im Test mit 22 Rasiermitteln zu den Testsiegern. Mit "sehr gut" bewerteten die Tester auch hier die Inhaltsstoffe: Die Pflegeformel mit Aloe Vera und Vitamin E ist ideal für die sanfte und gründliche Nassrasur der empfindlichen Haut. Die Hautverträglichkeit wurde im dermatologischen Test geprüft und bestätigt.Weitere Informationen zu Kaufland erhalten Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5308745