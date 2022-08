DJ Hempamed Rx: SynBiotic SE launcht eigene Vollsortimenter Medical Cannabis Brand

Hempamed Rx: SynBiotic SE launcht eigene Vollsortimenter Medical Cannabis Brand

Europas größte Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor unterstützt Launch mit massivem Ausbau des Außendiensts im Bereich medizinisches Cannabis . Pünktlich zur Expopharm: SynBiotic SE launcht Vollsortiment Marke Hempamed Rx (Halle B1 / Stand C58) . Breites Sortiment: Dronabinol, Vollspektrum-Extrakte und diverse Blüten . Starke Pipeline: Weitere, noch nie da gewesenen Produktinnovationen folgen . Antizyklische Strategie: SynBiotic SE baut Vertriebsteam mit 15 Mitarbeitern im Außendienst massiv aus München, 30.08.2022

Mitte September steht dem Apothekenmarkt mit der Expopharm die wichtigste europäische Leitmesse ins Haus. SynBiotic SE wird in diesem Zuge am eigenen Stand seine neue Marke Hempamed Rx präsentieren. Europas größte Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor geht mit einem umfangreichen Sortiment an Vollspektrum-Extrakten, Dronabinol und anderen diversen Blüten an den Start. In diesem Prozess wird die canna.sales GmbH zur SynBiotic Sales GmbH, mit einem fünfzehn köpfigen Außendienstteam, bestehend aus Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung im Bereich des medizinischen Cannabis und die für den Import und Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten zuständige GECA Pharma GmbH zur SynBiotic Distribution GmbH.

Vertriebsoffensive im Bereich medizinisches Cannabis

"Während andere Cannabis-Unternehmen ihre Vertriebsteams verkleinern und scheinbar nur noch auf die Legalisierung des Freizeitkonsums schielen, behalten wir alle Bereiche des existierenden und zukünftigen Cannabis-Marktes fest im Blick", sagt Lars Müller, CEO der SynBiotic SE. "Mit Hempamed Rx setzen wir nicht nur auf eine neue starke Marke für medizinisches Cannabis, wir bauen auch unser Vertriebsteam unter dem Dach der SynBiotic Sales weiter aus." Das Ziel: Die Bereitstellung kompetenter Beratung in ganz Deutschland.

Mit der Vertriebsoffensive möchte die Münchner Unternehmensgruppe ihre klare Vision im Zuge der zunehmenden Behandlungen und Verordnungen von medizinischem Cannabis unterstreichen. Produkte aus diesem Bereich können unter anderem zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt werden. Insbesondere Patienten die unter Depressionen und Angst /Schlafstörungen, aber auch Tourette, MS oder Epilepsie leiden, können ihre Symptome und die daraus resultierenden Schmerzen durch die Anwendung von medizinischem Cannabis lindern.

Starke Pipeline: Noch nie da gewesene Produktinnovationen

Die SynBiotic SE wird im wichtigen Bereich des medizinischen Cannabis weitere Kapazitäten aufbauen und ihre marktbeherrschende Stellung nicht nur vertriebsseitig weiter ausbauen. Im Launch von Hempamed Rx gipfelt auch die jahrelange Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten, die in den nächsten Wochen und Monaten unter der neuen Marke gelauncht werden. Vor allem im Bereich des medizinischen Cannabis kommt es darauf an, optimal auf individuelle Beschwerden angepasste Behandlungen zu ermöglichen. Insbesondere die Darreichungsformen leisten hierbei einen wichtigen Beitrag zur Anwendung. Um es jedem Menschen zu ermöglichen von den Vorteilen von medizinischem Cannabis zu profitieren, erweitert die SynBiotic SE ihr Produktportfolio durch den Einsatz verschiedener Trägersubstanzen stetig. Die hohe Bio-Verfügbarkeit steht hierbei ebenso im Fokus wie die gute Verträglichkeit der Produkte.

Alles über die neue Marke Hempamed Rx, die SynBiotic Sales GmbH und die SynBiotic Distribution GmbH erfahren Besucher der Expopharm in München vom 14. bis 17. September 2022 in Halle B1 am Stand C58. Link zu der Firmenwebsite: https://www.synbiotic.com Ende der Pressemitteilung

