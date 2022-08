Goldproduzent mit Dividende: Baldige Fusion: Entsteht hier ein führender amerikanischer Goldproduzent?

Anzeige / Werbung

Die neue Aris Gold Corporation wird über Reserven von 5,24 Millionen Unzen Gold und Gesamtressourcen von 29,58 Millionen Unzen Gold (einschließlich Reserven) verfügen.

Liebe Leserinnen und Leser,

historisch gesehen machen Dividenden etwa 50 % der Aktienmarktrenditen aus, daher sind sie wichtig. Andere wiederrum sagen Dividenden sind die neuen Zinsen. Diese Weisheit ist nicht neu, bringt Anleger auf der Suche nach Rendite aber doch in Wallung. Die Beteiligung an Unternehmen, die seit mehreren Jahren beweisen, dass sie gutes Geld verdienen und einen Teil dieser als Dividende ausschütten können macht gestern, heute und sicherlich auch morgen Sinn.

Was jedoch nur wenige Akteure am Finanzmarkt wissen: Dividenden lassen sich auch mit Gold kombinieren, was gerade in unruhigen Zeiten für eine zusätzliche Sicherheit sorgen kann: die Rede ist von Dividenden ausschüttenden Goldproduzenten.

Wie beispielsweise unsere heutige Neuvorstellung GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM).

GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) betreibt eine sehr profitable hochgradige Mine in Kolumbien namens Segovia. In den letzten 11 Jahren wurden unter GCM über 1,5 Millionen Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Höchstgehalt von 13,6 g/t und im Jahr 2021 206.389 mit einem durchschnittlichen Höchstgehalt von 12,8 g/t produziert.

Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an Serafino Iacono von Pacific Stratus, den Executive Chairman von GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM). Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und in öffentlichen Unternehmen und hat mehr als vier Milliarden Dollar für zahlreiche internationale Naturressourcenprojekte aufgebracht .

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG führt vorkurzem ein Interview mit Executive Chairman Serafino Iacono welches Sie sich unbedingt anschauen sollten:

Wie Sie erfahren haben, produzierte das Unternehmen In der ersten Jahreshälfte 2022 in seinen Betrieben in Segovia 103.149 Unzen Gold, gegenüber 101.256 Unzen Gold in der ersten Jahreshälfte des Vorjahres.

Die gesamte Goldproduktion von GCM Mining in den letzten 12 Monaten belief sich Ende Juni 2022 auf 208.282 Unzen, was einem Anstieg von etwa 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen ist weiterhin auf dem Weg, seine Jahresproduktionsprognose für 2022 von 210.000 bis 225.000 Unzen Gold zu erreichen, was durch den Abschluss der Erweiterung der Anlage Maria Dama auf 2.000 Tonnen pro Tag im dritten Quartal 2022 unterstützt wird.

Die neue Polymetall-Rückgewinnungsanlage, die 2021 in Segovia errichtet wurde, war bis zur ersten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb und wird voraussichtlich im Rahmen eines Abnahmevertrags mit einem internationalen Kunden ab dem dritten Quartal 2022 mit dem Verkauf von gelagerten Zink- und Bleikonzentraten beginnen.

Serafino Iacono erklärte hat GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) sein Engagement für seine Explorationsbohrkampagnen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 beibehalten und insgesamt etwa 38.000 Meter Bohrungen durch seine In-Mine-/Mine-Near-Mine- und Minengeologieprogramme in seinen produzierenden Minen und weitere etwa 15.000 Meter durch seine Brachflächen abgeschlossen Bohrprogramm bei Cristales, Marmajito, Manzanillo und Vera.

Die Pressemitteilung von GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) vom 27. Juni 2022 berichtete über die Fortsetzung bedeutender hochgradiger Abschnitte in seinen produzierenden Minen Sandra K und El Silencio und den Erfolg seiner Brownfield-Bohrkampagne im Adersystem La Guarida-Cristales, einschließlich 48,45 g/t Au und 34,2 g /t Ag über 0,47 Meter.

Ein Thema konnte im Interview nicht besprochen werden, da es erst danach publiziert wurde:

Aris Gold und GCM Mining fusionieren, um einen führenden amerikanischen Goldproduzenten zu schaffen

Im ersten Moment waren wir von der Schlagzeile überrascht, denn Aris wurde erst vor zwei Jahren als Spin-off der Marmato-Mine von GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) (damals Gran Colombia Gold) gegründet.

Obwohl GCM der Erwerber ist (die Aktien von Aris Gold werden gegen die Aktien von GCM eingetauscht), wird das kombinierte Unternehmen in Aris Gold Corporation umbenannt; Darüber hinaus wird es vom Management von Aris Gold geleitet. Ian Telfer wird nämlich als Vorsitzender des Board of Directors und Neil Woodyer als CEO fungieren.

Gemäß den Transaktionsbedingungen werden die Aktien von Aris Gold, die nicht im Besitz von GCM sind (GCM besitzt jetzt 44% von Aris Gold), gegen jeweils 0,5 GCM-Aktien eingetauscht. Das Conversion-Verhältnis wurde auf Basis der volumengewichteten 10-Tage- und 20-Tage-Durchschnittspreise beider Unternehmen berechnet. Darüber hinaus handelt es sich um eine No-Premium-Transaktion.

Infolgedessen wird sich die Anzahl der Aktien von GCM um rund 38,5 Millionen Aktien auf 136,1 Millionen Aktien erhöhen.

Segovia von GCM Mining und Marmato von Aris Gold werden also wieder unter einem Dach sein. Hier enden jedoch die Ähnlichkeiten zwischen dem alten Gran Colombia Gold und dem neuen Aris Gold. Die neue Aris Gold wird Segovia und Marmato besitzen, aber auch das Toroparu-Projekt in Guyana (bereits im Bau), das Juby-Projekt in Kanada und 20% (bald wahrscheinlich 50%) des Weltklasse-Projekts Soto Norte in Kolumbien.

das neue Unternehmen wird von einem All-Star-Team erfahrener Company Builder geleitet

Neil Woodyer war Gründer und CEO von Endeavour Mining und Leagold Mining (fusionierte 2020 mit Equinox Gold). Ian Telfer ist ein ehemaliger Vorsitzender von Goldcorp (jetzt Teil von Newmont). Dem Board of Directors gehören auch David Garofalo, ehemaliger Präsident und CEO von Goldcorp, ehemaliger CEO von Hudbay Minerals und ehemaliger CFO von Agnico Eagle Mines, Peter Marrone, der Gründer und Executive Chairman von Yamana Gold, oder Serafino Iacono, dem Gründer von GCM Mining und mehreren anderen Bergbauunternehmen.

Und als ob das noch nicht genug wäre, Frank Giustra ist strategischer Berater von Aris. Er war Gründer und Direktor von Wheaton River, das zu Goldcorp wurde, sowie von 2013 bis 2016 Direktor von Endeavour Mining, von 2001 bis 2007 Vorsitzender von Endeavour Financial, von 2016 bis 2020 Vorsitzender von Leagold Mining und ehemaliger CEO von Yorkton Securities.

Grundsätzlich haben wir hier ein All-Star-Team, das im Laufe der Zeit viel Shareholder Value schaffen wird.

Die kombinierten Vermögenswerte haben das Potenzial, ein erstklassiges Wachstumsprofil zu fördern:

Die neue Aris Gold Corporation wird über Reserven von 5,24 Millionen Unzen Gold und Gesamtressourcen von 29,58 Millionen Unzen Gold (einschließlich Reserven) verfügen. Wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist, berücksichtigen diese Zahlen einen 50%igen Besitz von Soto Norte, da dies fast eine abgeschlossene Sache ist.

Wenn Aris seine Option nicht nutzt, um seine Soto Norte-Beteiligung von 20% auf 50% zu erhöhen, wird Mubadala eine Option haben, die 20%ige Beteiligung von Aris Gold zum ursprünglichen Kaufpreis zuzüglich einiger anderer Ausgaben zurückzukaufen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Aris riskieren würde, seine Beteiligung an Soto Norte ohne Gewinn zu verlieren.

Volle Kassen, um die Entwicklung voranzutreiben

Das neue Unternehmen verfügt auch über genügend finanzielle Mittel, um seine Entwicklungsprojekte Toroparu und Marmato voranzutreiben. Die kombinierten Barmittel belaufen sich derzeit auf rund 397 Millionen US-Dollar und es gibt weitere zugesagte Mittel im Wert von 260 Millionen US-Dollar. Weitere liquide Mittel sollten von den beiden produzierenden Vermögenswerten Segovia und Marmato generiert werden (obwohl die aktuelle Marmato-Produktion klein und teuer ist und keine nennenswerten Cashflows generiert).

Segovia und Marmato sollen in diesem Jahr etwas mehr als 250.000 Unzen Gold produzieren. Im Jahr 2024 sollten jedoch sowohl die Marmato Lower Mine als auch die Toroparu Mine fertiggestellt sein und die Produktion sollte 600.000 Unzen Gold pro Jahr übersteigen. Und 2027 soll Soto Norte die Produktion näher an die 800.000er-Marke bringen. Aber da gibt es eine Pressemitteilung, welche einen Produzenten von 1 Million Unzen pro Jahr verspricht:

Laut Ian Telfer:

Die kombinierte Gruppe schafft ein erstklassiges Unternehmen mit mehreren Tier-One-Assets. Nachdem Aris Gold Betreiber des Joint Ventures Soto Norte wurde, wurde der Zusammenschluss mit GCM zu einem logischen nächsten Schritt. Unser erhöhter Umfang wird auch unsere zukünftigen Möglichkeiten erweitern, in den nächsten Jahren weiterhin einen Produzenten von +1 Million Unzen aufzubauen.

Dies bedeutet, dass wahrscheinlich eine weitere Akquisition (oder mehrere Akquisitionen) folgen wird. Es gibt mehrere potenzielle Akquisitionsziele. Insbesondere Denarius Metals ist ein wahrscheinliches Ziel, da GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) bereits 32% des Unternehmens besitzt. Denarius hat ein Polymetallprojekt in Spanien und ein Goldprojekt in Kolumbien, direkt östlich von Segovia.

Fazit:

Das neue Unternehmen hat das Potenzial, in nicht allzu ferner Zukunft ein mittelständischer Goldproduzent zu werden!

GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) befindet sich in einer hervorragenden finanziellen Verfassung mit starker Liquidität und Kapitalressourcen am Ende des ersten Halbjahres 2022 mit einer Cash-Position von 265,5 Millionen $ und zukünftigen Vorauszahlungen in Höhe von 138,0 Millionen $, die voraussichtlich noch unter das Wheaton PMPA fallen werden, das mit der Gold X-Akquisition zur Finanzierung des Baus des Toroparu-Projekts in Guyana einherging.

Für Sie als potentiellen Aktionär sehr wichtig:

GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) zahlt derzeit eine Dividende von 0,015 US-Dollar pro Monat oder 18 Cent pro Jahr.

Für das erste Halbjahr 2022 belief sich die Dividende auf 7 Millionen US-Dollar an Zahlungen an die Aktionäre, also 14 Millionen US-Dollar für das Jahr.

Sie können oben sehen, dass GCM viel Cashflow hat, um dies abzudecken.

Bedenken Sie auch, dass der Cashflow mit der Minenerweiterung und dem Verkauf von Zink und Blei in der zweiten Jahreshälfte 2022 aus der neuen Polymetallanlage steigen wird.

Aber das Unternehmen bleibt stark unterbewertet.

Die Marktkapitalisierung würde bei einem aktuellen GCM Mining (WKN: A3C8QY · SYM: GCM) -Aktienkurs von 3,30 US-Dollar nur 440 Millionen US-Dollar betragen.

Dies ist ein sehr niedriger Preis für einen baldigen Produzenten von 600.000 Unzen Gold pro Jahr, mit dem Ziel, die 1-Millionen-Unzen-Marke in nicht allzu ferner Zukunft zu überschreiten.

Daher sind wir, trotz der negativen Auswirkungen, die der Deal mit sich bringt, sehr optimistisch in Bezug auf die neue Aris Gold Corporation.

Die nächste monatliche Dividendenzahlung von 0,015 CAD pro Stammaktie ist übrigens am 15. September 2022. Auszahlung erfolgt an alle die zum Geschäftsschluss am 31. August 2022 eingetragenen Aktionäre.

Ein guter Zeitpunkt also sich eine erste Position aufzubauen

Wie immer mit spekulativen Grüßen

Aus der Hotstock Investor Redaktion

