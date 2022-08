Aktienkurse folgen der tatsächlichen Gewinnentwicklung. Diese Einschätzung teilt auch Peter Lynch, der sich so erklärt, warum einige Werte stark schwanken, während sich andere Aktien relativ stetig entwickeln. JinkoSolar (WKN: A0Q87R) gehört eher zur ersten Gruppe, was an der Konjunkturabhängigkeit des Geschäfts liegt. Steigen beispielsweise die Rohstoffpreise, muss das Solarunternehmen meist über einen Gewinnrückgang berichten. Ähnlich verhält es sich mit den Produktpreisen, die je nach Angebot, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...