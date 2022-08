Baden-Baden (ots) -Roman von Ralf Rothmann / zehn neue Leseempfehlungen für den September auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Die Nacht unterm Schnee" von Ralf Rothmann steht im September 2022 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. In seinem Buch beschäftigt sich Rothmann mit der Kriegsgeschichte seiner Mutter Elisabeth. Es handelt davon, wie die daheimgebliebenen Frauen die traumatischen Jahre des Zweiten Weltkrieges erlebt haben und welchen Einfluss diese schwierige Zeit auf ihre Leben und das der Menschen in ihrer Umgebung nahm.Platz 2: "Lügen über meine Mutter"; Platz 3: "Jeder für sich und Gott gegen alle"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen. Platz 2 der SWR Bestenliste September belegt der Roman "Lügen über meine Mutter" von Daniela Dröscher. Auf Platz 3 landet das Buch "Jeder für sich und Gott gegen alle" des bekannten Filmregisseurs Werner Herzog.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: 4. September 2022, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Ralf Rothmann: "Die Nacht unterm Schnee", Suhrkamp Verlag, 304 SeitenVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5308874